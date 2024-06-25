 
مباشر

البيت الأبيض: أوكرانيا لن تتلقى دعوة للانضمام إلى الناتو خلال قمة واشنطن

أخبار العالم

البيت الأبيض: أوكرانيا لن تتلقى دعوة للانضمام إلى الناتو خلال قمة واشنطن
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xt0t

أعلن مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي مايكل كاربنتير أن قمة الناتو في واشنطن لن توجه إلى أوكرانيا دعوة للانضمام إلى الناتو.

وقال كاربنتير خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "أوكرانيا لن تتلقى الدعوة خلال القمة. وأعتقد أنه قد تم الإعلان عن ذلك بوضوح".

وتابع: "وفي ما يخص النتائج المحددة لأوكرانيا التي ستثمر عنها القمة، فإن الحديث يدور عن تقديم جسر مؤسساتي للعضوية في الناتو".

إقرأ المزيد
"سي إن إن": خلافات بين أعضاء الناتو بشأن صيغة التزاماتهم أمام أوكرانيا خلال قمة واشنطن المقبلة

وأوضح كاربنتير أن جوهر هذه المبادرة يتمثل في أن تكون أوكرانيا جاهزة للعمل ضمن حلف الناتو فورا بعد أن تكون هناك إرادة سياسية لجميع الأعضاء الـ 32 في الحلف لدعوتها إلى الانضمام.

يذكر أن قمة حلف الناتو في واشنطن ستعقد خلال الفترة بين 9 و11 يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا