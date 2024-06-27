"فاينانشال تايمز": إسرائيل تشارك في مفاوضات لتسليم أنظمة "باتريوت" إلى نظام كييف

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا تجري مفاوضات بشأن تزويد قوات نظام كييف بما يصل إلى ثمانية أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت.

وقالت مصادر الصحيفة: "إن الخطوط العريضة للصفقة، التي لم يتم الانتهاء منها بعد، تمت مناقشتها بين الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الثلاث، وقد يشمل ذلك إرسال ما يصل إلى ثمانية أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت، من إسرائيل إلى الولايات المتحدة ثم إلى أوكرانيا".

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وأضافت المصادر: "على الرغم من أن نقل جميع المنظومات الثمانية قيد المناقشة، إلا أن الأمر قد لا ينتهي بإرسالها جميعها إلى أوكرانيا".

ووفقا للصحيفة، أعلنت تل أبيب في أبريل أنها تريد التوقف عن استخدام ثمانية بطاريات باتريوت يزيد عمرها عن 30 عاما، وتخطط لاستبدالها بأنظمة أكثر حداثة.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعطي أوكرانيا الأولوية في تسليم أنظمة الدفاع الجوي قبل دول أخرى قدمت طلبات بذلك.

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و قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "خمس دول وافقت على إرسال أنظمة باتريوت وغيرها من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، أما الدول الأخرى التي تتوقع تسليمها باتريوت فسيتعين عليها الانتظار.. لأن كل ما لدينا سيذهب إلى أوكرانيا لتغطية احتياجاتها".

وكان بايدن، قد أعلن أن الولايات المتحدة تعتزم تأخير توريد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" للمشترين الأجانب حتى تتم تلبية احتياجات أوكرانيا منها.

ويطالب نظام كييف الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتقديم منظومات باتريوت إضافية لقواته التي تشتكي باستمرار في الفترة الأخيرة من نقص في الذخيرة وخاصة في أنظمة الدفاع الجوي.

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وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة تدمير منظومات باتريوت الموجودة لدى الجيش الأوكراني.

كما حذرت روسيا باستمرار الدول الغربية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة وقالت إن إمدادات الأسلحة لكييف تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.

المصدر: RT