"تواصل إبحارها إلى مصر".. إصابات وأضرار في استهداف "الحوثيين" لسفينة تجارية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن أضرارا متوسطة لحقت بسفينة تجارية يونانية ترفع علم ليبيريا بعد هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة، مشيرة إلى وقوع إصابات وتتابع إبحارها إلى مصر.

وذكرت "سنتكوم" في حسابها على منصة "إكس" أن السفينة Transworld Navigator، التي ترفع العلم الليبيري، تعرضت لأضرار متوسطة وهي حاليا تواصل إبحارها من ماليزيا إلى مصر.

June 23 Central Command Update



Iranian-backed Houthis struck the M/V TRANS WORLD NAVIGATOR, a Liberian-flagged, Greek-owned, and operated bulk cargo carrier in a suspected uncrewed aerial system (UAS) attack. Today, at 4:00 a.m. (Sanaa time), the crew reported minor injuries and… pic.twitter.com/eg3zDlKhbM — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 24, 2024

وأشارت في بيانها إلى وقوع إصابات في صفوف طاقم السفينة اليونانية.

من جهته، أعلن الناطق باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع، في بيان، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت سفينتي (Transworld Navigator) بواسطة زورق مسير، و (STOLT SEQUOIA) في مياه البحر الأحمر والمحيط الهندي بتاريخ 23 يونيو الجاري.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين أولاهما استهدفت سفينة ( TRANSWORLD NAVIGATOR ) بزورق مسير للمرة الثانية في البحر الأحمر، والأخرى استهدفت سفينة (STOLT SEQUOIA) بعدد من الصواريخ المجنحة في المحيط الهندي بتاريخ 23-06-2024م pic.twitter.com/LVJj9di55V — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 23, 2024

يشار إلى أنه في الأربعاء الماضي، أصيبت السفينة التجارية "إم في توتور" والتي ترفع علم ليبيريا وتملكها وتشغلها شركة يونانية، بأضرار جسيمة إثر هجوم نفذه "الحوثيون" بزورق مسير وصواريخ.

وترد الولايات المتحدة وحلفاؤها بقصف أهداف للحوثيين في محاولة لإجبارهم على وقف قصف السفن الذي شرعوا به ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

المصدر: RT