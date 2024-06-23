 
مباشر

غالانت إلى واشنطن وفي جعبته "الدعم الأمريكي اللازم" و"التأهب لأي عملية عسكرية"

أخبار العالم

غالانت إلى واشنطن وفي جعبته
Globallookpress
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يستضيف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - مارس 2024
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xsfq

توجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن لمناقشة حرب غزة والتصعيد مع "حزب الله" اللبناني واستبق ذلك بتصريح قال فيه إن "إسرائيل متأهبة لأي عملية عسكرية".

ويلتقي غالانت خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية، نظيره لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وعدد من المسؤولين.

إقرأ المزيد
"رويترز" تنفي الأنباء المنسوبة إليها حول "مهاجمة إسرائيل لبنان خلال الـ48 ساعة القادمة"

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات نقلتها "القناة 12" الإسرائيلية أن "العلاقات مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.. والاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب".

وكشف أيضا أنه سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن الانتقال إلى المرحلة الـ3 من العملية العسكرية في غزة، وكذلك الوضع على الجبهة ضد حزب الله، وتأمين الدعم الأمريكي اللازم".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا