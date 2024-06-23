غالانت إلى واشنطن وفي جعبته "الدعم الأمريكي اللازم" و"التأهب لأي عملية عسكرية"

توجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن لمناقشة حرب غزة والتصعيد مع "حزب الله" اللبناني واستبق ذلك بتصريح قال فيه إن "إسرائيل متأهبة لأي عملية عسكرية".

ويلتقي غالانت خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية، نظيره لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وعدد من المسؤولين.

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وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات نقلتها "القناة 12" الإسرائيلية أن "العلاقات مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.. والاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب".

وكشف أيضا أنه سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن الانتقال إلى المرحلة الـ3 من العملية العسكرية في غزة، وكذلك الوضع على الجبهة ضد حزب الله، وتأمين الدعم الأمريكي اللازم".

المصدر: نوفوستي