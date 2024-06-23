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CNN تتحدث عن أسباب عدم إرسال قوات أمريكية لدعم إسرائيل إن اندلعت الحرب مع "حزب الله"

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CNN تتحدث عن أسباب عدم إرسال قوات أمريكية لدعم إسرائيل إن اندلعت الحرب مع
Globallookpress
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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ذكرت CNN أن الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس جو بايدن هي التي ستحدد طبيعة المساعدة العسكرية لتل أبيب إذا اندلعت حرب واسعة بينها و"حزب الله".

وأشار تقرير للشبكة الأمريكية إلى أن "الضمانات الأمنية" التي وعدت بها الإدارة الأمريكية حليفتها تل أبيب لا تتضمن وجود قوات أمريكية على الأرض فعليا وألمح التقرير إلى وقوف أسباب وراء هذا القرار.

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وأضافت: "الآن، السبب وراء أهمية ذلك هو وجود خلاف علني للغاية بين نتنياهو ومسؤولي إدارة بايدن.. ونتنياهو ذكر سابقا أن الولايات المتحدة تمنع الأسلحة عن إسرائيل وهو ما رفضه مسؤولو الإدارة على الفور وقالوا إنهم لا يعرفون ما الذي كان يتحدث عنه (نتنياهو)".

يشار إلى أن نتنياهو رد على مسؤولي الإدارة الأمريكية بعد تصريحهم هذا وقال يوم الجمعة الفائت: "بالكاد يتم توفير بعض الأسلحة لإسرائيل".

المصدر: "سي إن إن"

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