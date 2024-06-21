نتنياهو: تعطيل إرسال واشنطن الأسلحة لإسرائيل يقرب الحرب مع "حزب الله"

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولين الأمريكيين من أن إعاقة إرسال الأسلحة لإسرائيل سيقود إلى وضع يقرب الحرب مع "حزب الله".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن التحذير الخطير الذي أطلقه رئيس الوزراء جاء في محادثات مغلقة مع كبار مسؤولي الإدارة بشأن حرب محتملة في لبنان، وكذلك أسباب الضغوط غير المسبوقة التي يمارسها نتنياهو على الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه على مدى ثلاثة أشهر، "ظل مسؤولون كبار في مؤسسة الدفاع يحذرون من تباطؤ كبير في شحنات الأسلحة. وفي المحادثات مع الأمريكيين أعربت إسرائيل عن عدم رضاها عن التأخير المستمر، لكن رئيس الوزراء حذر أيضا صراحة في المحادثات مع الأمريكيين من أن التأخير في الأسلحة لن يؤدي إلا إلى تقريب الحرب الشاملة مع حزب الله".

وأضافت: "هذه التحذيرات يطلقها نتنياهو ومسؤولون كبار آخرون في المؤسسة الأمنية لنظرائهم، لكن الأمريكيين ينفون حتى الآن المشكلة أو يعلنون أنهم سيتعاملون معها دون أي تغيير".

وقال المصدر للصحيفة: "أشهر من المحادثات. نتحدث ونتحدث، لكن لا شيء يحدث".

وأفاد كبار القادة السياسيين بأن الضغط العلني الذي يمارسه نتنياهو حاليا هو وحده الذي قد يؤدي إلى إطلاق عملية إرسال الشحنات المتأخرة.

المصدر: "إسرائيل هيوم"