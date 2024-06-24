بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في لوس أنجلوس بين مؤيدين لفلسطين وأخرين يدعمون الحرب الإسرائيلية على غزة

اندلعت مواجهات بين متظاهرين مؤيدين لفلسطين وآخرين مؤيدين للإسرائيليين في حي بيكو روبرتسون في مدينة لوس انجلوس الأمريكية.

وأظهرت لقطات فيديو اشتباكات عنيفة وعراكا بالأيدي بين المتظاهرين خلال احتجاجات على مجازر ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وقام ضباط في شرطة لوس أنجلوس بالانتشار في المنطقة.

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وحمل المؤيدون لفلسطين أعلاما فلسطينية ولافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وشوهد عدد كبير من ضباط شرطة لوس أنجلوس وهم يعملون على تفريق التجمع.

LAPD push back a violent armed mob (pepper spray) who had surrounded the front of the Adas Torah Synagogue in Los Angeles. Unable to attack the synagogue, the militants assaulted pro-Israel journalists and protesters, leading to ongoing brawls. pic.twitter.com/E8x7e5efg9 — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) June 23, 2024

Going to "protest" on Pico-Robertson is clearly a provocation...



They just went there because they *know* that's where the jews are.



But it's just "anti-zionism," right? #israelpic.twitter.com/1j12ggxxr6 — Tom Bibiyan 🇺🇸 (@realtombibiyan) June 23, 2024

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وصل إلى واشنطن لمناقشة تطورات الحرب على غزة وحشد الدعم الأمريكي لأي عملية عسكرية ضد لبنان.

المصدر: RT