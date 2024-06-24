 
مباشر

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في لوس أنجلوس بين مؤيدين لفلسطين وأخرين يدعمون الحرب الإسرائيلية على غزة

أخبار العالم

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في لوس أنجلوس بين مؤيدين لفلسطين وأخرين يدعمون الحرب الإسرائيلية على غزة
AFP
متظاهرون مؤيدون لفلسطين في لوس انجلوس الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xski

اندلعت مواجهات بين متظاهرين مؤيدين لفلسطين وآخرين مؤيدين للإسرائيليين في حي بيكو روبرتسون في مدينة لوس انجلوس الأمريكية.

وأظهرت لقطات فيديو اشتباكات عنيفة وعراكا بالأيدي بين المتظاهرين خلال احتجاجات على مجازر ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. 

وقام ضباط في شرطة لوس أنجلوس بالانتشار في المنطقة.

إقرأ المزيد
الآلاف من أحذية الأطفال في ساحة هولندية تكريما لأطفال قتلوا في قطاع غزة
الآلاف من أحذية الأطفال في ساحة هولندية تكريما لأطفال قتلوا في قطاع غزة

وحمل المؤيدون لفلسطين أعلاما فلسطينية ولافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وشوهد عدد كبير من ضباط شرطة لوس أنجلوس وهم يعملون على تفريق التجمع.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وصل إلى واشنطن لمناقشة تطورات الحرب على غزة وحشد الدعم الأمريكي لأي عملية عسكرية ضد لبنان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا