كتائب القسام تقصف مركز قيادة تابعا للجيش الإسرائيلي شرقي حي الزيتون بغزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يوم الخميس، أنها قصفت موقع القيادة والتحكم التابع للجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون في مدينة غزة وأكدت أنها أصابته بشكل مباشر.

وقالت "كتائب القسام" في بيان على "تيليغرام" أنها "تدك موقع القيادة والتحكم للعدو شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتحقق إصابات مباشرة في صفوفه حيث رصد مجاهدونا هبوط طائرتي "بلاك هوك" و"يسعور" لإخلاء القتلى والجرحى".

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت "كتائب القسام" تنفيذ كمين مركب استهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين بعد أن فروا من دبابتين تعرضتا للقصف.

المصدر: RT