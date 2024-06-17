بـ"صواريخ 107".. "كتائب المجاهدين" تستهدف تجمعات وخط سير قوات إسرائيلية جنوب حي الزيتون (فيديو)

أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" مساء يوم الاثنين، استهداف تجمعات وخط سير للقوات إسرائيلية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وقالت "كتائب المجاهدين" إن عملية الاستهداف تمت بصواريخ "107".

ونشر الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" مشاهد من عملية الاستهداف.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 70% من مدينة رفح باتت تحت سيطرته العملياتية منذ بدء عملياته في المنطقة.

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وقدر الجيش الإسرائيلي نهاية العملية العسكرية بالمدينة في غضون أسابيع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أنه منذ بداية العملية حوالي 40 يوما وقبل ذلك تم القضاء على ما يقرب من 550 من مسلحي حماس، مؤكدا أنهم يخطون خطوات عملاقة في هزيمة لواء حماس.

وأفاد في بيان بأنه تم العثور على 25 نفقا طويلا تصل إلى الحدود المصرية وأنه يجري فحص مسارها لمعرفة ما إذا كان قد اخترق أراضي سيناء، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة وصواريخ "آر بي جي".

كما ذكر أنه عثر على مخارط لإنتاج المتفجرات والسترات الناسفة، بالإضافة إلى العثور على منازل مفخخة.

المصدر: RT