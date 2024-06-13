أوستن: دول "الناتو" زودت كييف بأسلحة بقيمة 98 مليار دولار منذ عام 2022

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن دول "الناتو" زودت كييف بأسلحة بقيمة 98 مليار دولار منذ عام 2022.

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وقال أوستن في اجتماع فريق الاتصال المعني بالمساعدة العسكرية لكييف: "لقد قدمنا لأوكرانيا 98 مليار دولار من الإمدادات العسكرية منذ عام 2022"، معربا عن أمله في أن يزداد حجم المساعدة العسكرية لكييف في المستقبل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في أواخر أبريل الماضي على مشروع قانون حول تمويل المساعدات الأمنية لعدد من حلفاء واشنطن بقيمة 95 مليار دولار، ومن المقرر تخصيص نحو 61 مليارا منها لأوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، أن إمداد كييف بأسلحة غربية يعد مشاركة مباشرة في الصراع.

ولم يستبعد بوتين إمكانية توريد أسلحة روسية لأطراف معادية للغرب بحيث يتم توجيه ضربات لأهداف حساسة تعود للدول التي تسلح أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي