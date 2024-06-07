وكالة: واشنطن ستقدم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادرها، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 225 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن حزمة المساعدات قد تشمل القذائف لراجمات الصواريخ HIMARS.

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وأضاف مسؤولون أمريكيون أن الحزمة ستضم أيضا صواريخ لأنظمة "هوك" للدفاع الجوي، وأنظمة "ستينغر" الصاروخية المضادة للجو وأنظمة "جافيلين" المضادة للدبابات وعربات مدرعة وزوارق ومتفجرات وغير ذلك من المعدات والذخيرة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في أواخر أبريل الماضي على مشروع قانون حول تمويل المساعدات الأمنية لعدد من حلفاء واشنطن بقيمة 95 مليار دولار، ومن المقرر تخصيص نحو 61 مليارا منها لأوكرانيا.

المصدر: أسوشيتد برس