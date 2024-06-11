لافروف: دول "بريكس" تطالب بإصلاح أضرار الحمائية التجارية الأمريكية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأييد وفود مجموعة دول "بريكس" لفكرة تقويم عمل الأنظمة الحالية للإدارة في العالم والتركيز على رفع مستوى دور بلدان الجنوب العالمي في هذا الجانب.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع اختتام أعمال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود: "أعرب المشاركون في الاجتماع عن موقف سلبي تجاه الحمائية التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وأشار الوزير إلى أن معظم الوفود أكدت على الطبيعة التدميرية والأنانية التي تتسم بها السياسة الحمائية التجارية التي تنتهجها تلك الأطراف المذكورة.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات جماعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن والنمو الاقتصادي.

وعقد وزراء خارجية مجموعة "بريكس" اجتماعهم الأول بعد توسيع المجموعة في مدينة نيجني نوفغورد الروسية ، وذلك تحضيرا للقمة المقبلة المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية في شهر أكتوبر القادم.

المصدر: تاس