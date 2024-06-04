إمبراطور اليابان ينطلق إلى بريطانيا في زيارة دولة نهاية الشهر

يجري إمبراطور اليابان ناروهيتو وقرينته الامبراطورة ماساكو زيارة دولة الى المملكة المتحدة بين 25 و27 يونيو، بدعوة من الملك تشارلز الثالث، وفق ما أعلن قصر باكنغهام.

وستكون هذه زيارة الدولة الأولى التي يستضيفها العاهل البريطاني مذ استأنف نشاطاته الرسمية أواخر أبريل بعد بدء علاجه من السرطان.

ومن المقرر أن يصل الإمبراطور والإمبراطورة إلى لندن في 22 يونيو، وسيقومان بنشاطات خاصة إلى حين بدء زيارة الدولة في 25 منه مع توجه ولي العهد البريطاني الأمير وليام للقائهما في مقر إقامتهما، قبل أن يصطحبهما الى حفل استقبال رسمي يقيمه تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

ولم يذكر القصر في برنامج الزيارة الذي أعلن الاثنين، اسم قرينة الأمير وليام كايت المصابة بدورها بالسرطان والغائبة عن أي نشاط علني منذ عيد الميلاد في ديسمبر.

ومن المقرر أن يزور الثنائي الياباني كاتدرائية وستمنستر في 25 يونيو، قبل أن يشاركا في مأدبة عشاء رسمية يقيمها تشارلز.

وتتضمن الزيارة محطة في وندسور لزيارة ضريح الملكة إليزابيت الثانية التي حضر إمبراطور اليابان وزوجته مراسم جنازتها في سبتمبر 2022.

ونادرا ما يقوم إمبراطور اليابان وقرينته بزيارات دولة. وستكون هذه الثانية منذ اعتلائه العرش في 2019، بعدما زار إندونيسيا السنة الماضية.

وخلال عهدها الذي امتد زهاء سبعة عقود، استضافت الملكة إليزابيت اثنين من أباطرة اليابان في زيارة دولة، وهما هيروهيتو عام 1971 ونجله أكيهيتو، والد ناروهيتو، عام 1998.

المصدر: أ ف ب