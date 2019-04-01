آبي يوضح معنى شعار عهد إمبراطور اليابان المقبل

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن شعار عهد الإمبراطور المقبل في بلاده، يتضمن خلق وتنمية الثقافة وتقريب قلوب الناس.

وذكّر، بأن ولي العهد الحالي ناروهيتو، سيصبح إمبراطور اليابان اعتبارا من 1 مايو القادم، وقال: "مع الإعراب عن امتناننا لأيام السلام، نكرر مجددا تصميمنا على فتح الطريق مع شعبنا، لعصر جديد مليء بالأمل".

وأعرب آبي، عن أمله بأن يتقبل الشعب بشكل واسع شعار عهد الإمبراطور المقبل، وأن تنغرس كلماته وتترسخ في حياة شعب اليابان.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا، أن شعار حكم الإمبراطور القادم، سيكون "ريوا"، التي تعني "عصر الدفع تجاه السلام"، والترجمة الحرفية لهذه الكلمة، هي "السلام أو الوئام".

إقرأ المزيد

وسيوقع الإمبراطور أكيهيتو مرسوما يحدد تسمية العصر الجديد للبلاد الذي سيحل في الساعة 12.00 من يوم 1 مايو، أي في يوم اعتلاء ولي العهد الحالي ناروهيتو العرش.

يشار إلى أن تغيير اسم العصر أو الحقبة، يعد حدثا مهما في اليابان، حيث يتم استخدام هذا الاسم عند سك العملات المعدنية وإصدار التقويمات والوثائق الرسمية.

المصدر: وكالات