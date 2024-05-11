بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. أول تعليق من الأمير ويليام حول حالة كيت ميدلتون الصحية

قالت مديرة مستشفى سانت ماري في جزر سيلي إن الأمير ويليام عرض تقييما لصحة زوجته في أحد التعليقات الملكية النادرة حول حالة كيت ميدلتون منذ إعلان خضوعها للعلاج من مرض السرطان.

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وقالت تريسي سميث، مديرة مستشفى سانت ماري في جزر سيلي، وهو أرخبيل في جنوب غرب إنجلترا: "سألت ويليام عن زوجته كيت فقال إنها بحال جيدة، شكرا لك".

وكان ويليام يقوم بجولة أمس الجمعة في المستشفى، حيث توجه إلى هناك لوضع حجر الأساس لمبنى جديد يضم أجنحة للمرضى وللولادة.

وتوقفت أميرة ويلز عن القيام بواجباتها العامة بعدما أعلنت في 22 مارس أنه تم تشخيص إصابتها بنوع غير معلوم من السرطان. وقالت في رسالة مسجلة مصورة إنها بدأت العلاج الكيميائي.

وجاءت أنباء مرضها بعدما أعلن الملك تشارلز إصابته بالسرطان. واستأنف تشارلز واجباته العامة الأسبوع الماضي بعدما أعلن قصر باكنغهام أن الأطباء تشجعوا بالتقدم الذي أحرزه، مع التزامه باستمرار العلاج.

المصدر: أ ب