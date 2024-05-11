 
مباشر

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. أول تعليق من الأمير ويليام حول حالة كيت ميدلتون الصحية

مجتمع

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. أول تعليق من الأمير ويليام حول حالة كيت ميدلتون الصحية
الأمير ويليام وزوجته كيت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ximb

قالت مديرة مستشفى سانت ماري في جزر سيلي إن الأمير ويليام عرض تقييما لصحة زوجته في أحد التعليقات الملكية النادرة حول حالة كيت ميدلتون منذ إعلان خضوعها للعلاج من مرض السرطان.

إقرأ المزيد
ما هو العلاج الكيميائي الوقائي المستخدم لعلاج سرطان كيت ميدلتون؟
ما هو العلاج الكيميائي الوقائي المستخدم لعلاج سرطان كيت ميدلتون؟

وقالت تريسي سميث، مديرة مستشفى سانت ماري في جزر سيلي، وهو أرخبيل في جنوب غرب إنجلترا: "سألت ويليام عن زوجته كيت فقال إنها بحال جيدة، شكرا لك".

وكان ويليام يقوم بجولة أمس الجمعة في المستشفى، حيث توجه إلى هناك لوضع حجر الأساس لمبنى جديد يضم أجنحة للمرضى وللولادة.

وتوقفت أميرة ويلز عن القيام بواجباتها العامة بعدما أعلنت في 22 مارس أنه تم تشخيص إصابتها بنوع غير معلوم من السرطان. وقالت في رسالة مسجلة مصورة إنها بدأت العلاج الكيميائي.

وجاءت أنباء مرضها بعدما أعلن الملك تشارلز إصابته بالسرطان. واستأنف تشارلز واجباته العامة الأسبوع الماضي بعدما أعلن قصر باكنغهام أن الأطباء تشجعوا بالتقدم الذي أحرزه، مع التزامه باستمرار العلاج.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)