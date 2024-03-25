ما هو العلاج الكيميائي الوقائي المستخدم لعلاج سرطان كيت ميدلتون؟

أعلنت أميرة ويلز في بيان لها أنه تم تشخيص إصابتها بالسرطان بعد اكتشافه عقب إجراء عملية جراحية في البطن.

وعادة ما يخضع مرضى السرطان للعلاج الكيميائي وهو علاج دوائي يُستخدم فيه مواد كيميائية قوية لقتل الخلايا السرطانية سريعة النمو في الجسم، لكن كيت ميدلتون استخدمت مصطلح العلاج الكيميائي "الوقائي" على وجه التحديد.

إقرأ المزيد

وقالت كيت خلال مقطع الفيديو الذي كشفت فيه عن تشخيصها: "في شهر يناير، خضعت لعملية جراحية كبيرة في البطن في لندن، وكان يُعتقد في ذلك الوقت أن حالتي غير سرطانية. كانت الجراحة ناجحة. ومع ذلك، أظهرت الاختبارات بعد العملية وجود السرطان. ولذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج".

ما هو العلاج الكيميائي الوقائي؟

لم يتم تقديم أي معلومات إضافية حول سرطان كيت أو نوع العلاج الذي تتلقاه، ومع ذلك ذكرت أميرة ويلز أنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي، وهو في الواقع ليس مصطلحا رسميا لنوع من العلاج.

وتستخدم أدوية العلاج الكيميائي لقتل الخلايا السرطانية وتعمل هذه الأدوية على تعطيل الطريقة التي تنمو بها الخلايا السرطانية وتنقسم، وبالتالي تمنع الخلايا السرطانية من الانتشار في الجسم.

ووفقا للمتخصصين في مستشفى رويال مارسدن للسرطان في لندن، فإن العلاج الكيميائي "الوقائي" والذي يسمى أيضا العلاج الكيميائي "المساعد"، يستخدم أحيانا للمساعدة على تدمير الخلايا السرطانية التي قد تبقى بعد الجراحة أو العلاج الإشعاعي للحد من احتمال تكرار الإصابة بالسرطان.

وحتى لو كانت الجراحة ناجحة في إزالة جميع الخلايا السرطانية الظاهرة، فإن بعض الخلايا السرطانية المجهرية تظل أحيانا ولا يمكن اكتشافها بالوسائل الحالية.

إقرأ المزيد

وبالتالي، غالبا ما يستخدم العلاج الكيميائي المساعد لجعل العلاج الأساسي، مثل العملية الجراحية أو العلاج الإشعاعي، أسهل أو أكثر فاعلية.

كيف يعمل العلاج الكيميائي الوقائي ؟

بعد الإزالة الناجحة للخلايا السرطانية أو السابقة للتسرطن، قد تظل الخلايا السرطانية المجهرية غير القابلة للاكتشاف باقية في الجسم وتؤدي إلى تكرار الإصابة بالسرطان بعد أشهر أو حتى سنوات من العلاج الأولي أو بعد دخول مرحلة الهدأة.

والعلاج الكيميائي الوقائي الذي يمكن أن يستمر لأسابيع أو حتى سنوات، يهاجم تلك الخلايا بشكل منهجي ويزيل المرض الموجود، ما يقلل من خطر تكراره.

ما هي أنواع السرطان التي يتم علاجها بالعلاج الكيميائي الوقائي؟

في حين أن العلاج الكيميائي الوقائي يمكن أن يعالج العديد من أنواع السرطان المختلفة، إلا أنه يستخدم بشكل شائع في المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي أو سرطان القولون أو سرطان المبيض.

كما يتم استخدامه حاليا لأولئك الذين لم يصابوا بسرطان الثدي ولكنهم معرضون بشكل كبير للإصابة به بسبب تاريخ عائلتهم مع المرض.

إقرأ المزيد

ما هي الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي الوقائي؟

وفقا لـ Healthline، تقتل أدوية العلاج الكيميائي الخلايا السرطانية سريعة النمو، ولكنها يمكن أن تلحق الضرر أيضا بالخلايا السليمة، ما يسبب آثارا جانبية معدية معوية قصيرة المدى مثل الغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية والإسهال والإمساك وفقدان الوزن.

ويمكن أن تؤدي الأدوية أيضا إلى تقرحات الفم، وفقدان الشعر، والتعب، وفقر الدم، وأكثر من ذلك، على الرغم من أن الأفراد الأصحاء أقل عرضة للتعرض لآثار جانبية.

ومع ذلك، هناك عواقب طويلة المدى للعلاج الكيميائي، مثل انقطاع الطمث المبكر أو تلف القلب أو الرئتين أو الكلى أو الأعصاب.

المصدر: نيويورك بوست