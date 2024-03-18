شقيق الأميرة ديانا يقارن مزاعم اختفاء كيت ميدلتون بمأساة وفاة أخته

علّق تشارلز سبنسر، الأخ الأصغر للأميرة الراحلة ديانا، رسميا على جميع نظريات المؤامرة المحيطة باختفاء كيت ميدلتون.

وفي مقابلة أذيعت يوم الأحد مع لورا كوينسبيرغ، قال سبنسر إنه يشعر بالقلق بشأن "ما حدث للحقيقة"، وسط نظريات المؤامرة حول ميدلتون.

وعند سؤاله حول كيفية مقارنة المستوى الحالي لـ "نوع المؤامرة عبر الإنترنت" بمستوى "التطفل الصحفي" الذي أحاط بوفاة شقيقته ديانا في حادث سيارة مأساوي عام 1997 عن عمر يناهز 36 عاما، قال سبنسر: "أعتقد أن الأمر كان أكثر خطورة في ذلك الوقت. بالعودة إلى عام 1997 ووفاة ديانا، أعتقد أن ظروف وفاتها كانت صادمة للغاية لدرجة أنها جعلت الصناعة التي تدعم المصورين المتطفلين تأخذ بعين الاعتبار ما لا يمكن فعله بشكل أكبر".

ومنذ وفاة أخته، تحدث سبنسر مع أبناء ديانا "الأميرين هاري ووليام"، بصوت عال للغاية حول دور وسائل الإعلام المزعوم في وفاة الأميرة الراحلة ومدى تدخلها في حياة أخته.

كما قال الأمير هاري ذات مرة في إحدى حلقات مسلسله الوثائقي على "نيتفلكس" بعنوان "هاري وميغان": "تعرضت أمي للمضايقات طوال حياتها مع والدي، ولكن بعد انفصالهما، وصل حد المضايقة إلى مستويات جديدة. رأيت أشياء وجربت أشياء وتعلمت أشياء. ألم ومعاناة النساء اللاتي يتزوجن في هذه الظروف. أتذكر أنني كنت أفكر "كيف يمكنني أن أجد شخصا مستعدا وقادرا على تحمل كل الأعباء التي تأتي مع الارتباط بي؟"".

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ووجدت كيت ميدلتون، أميرة ويلز الحالية، نفسها تحت الضغط والمضايقات نفسها بعد اختفائها الغامض "على ما يبدو" بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير.

وبعد وقت قصير من خضوعها للعملية "الناجحة"، أصدر مكتب الأميرة في قصر كنسينغتون بيانا قال فيه إن ميدلتون، عادت إلى أديلايد كوتيدج في وندسور للتعافي.

كما أصدر قصر كنسينغتون بيانا جاء فيه "بناء على النصيحة الطبية الحالية، فمن غير المرجح أن تعود الملكة المستقبلية إلى مهامها العامة إلا بعد عيد الفصح".

ومع ذلك، منذ صدور البيان، لم يسمع أحد أي شيء من أميرة ويلز، ما أثار العديد من نظريات المؤامرة بما في ذلك أنها في غيبوبة وأن ويليام تركها من أجل عشيقته المزعومة الليدي روز هانبري.

وبعد التواصل مع قصر كنسينغتون للحصول على تصريحات حديثة بشأن الأميرة الغائبة، أخبر مكتبها موقع The Post أن "قصر كنسينغتون أوضح في يناير الجداول الزمنية لشفاء الأميرة وسنقدم فقط تحديثات مهمة"، مضيفا أن الأميرة "في حالة جيدة".

وكشفت التقارير أن ميدلتون شوهدت في وقت لاحق إلى جانب والدتها كارول في سيارتها.

المصدر: نيويورك بوست