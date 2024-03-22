أميرة ويلز تعلن عن إصابتها بالسرطان (فيديو)

أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون إصابتها بمرض السرطان وأنها في المراحل الأولى من العلاج، معربة عن أملها في التعافي بأقرب وقت.

وعبر مقطع فيديو، قالت أميرة ويلز إن اكتشاف إصابتها بالسرطان كان "صدمة كبيرة" خاصة أنه جاء بعد شهرين صعبين للغاية عقب خضوعها لجراحة في البطن.

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وبعثت أميرة ويلز برسالة إيجابية للجماهير قائلة: "أنا بخير وأزداد قوة كل يوم".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل إصابة الأميرة بالسرطان، لكن قصر كنسينغتون في لندن يقول إنه واثق من أن الأميرة ستتعافى تماما.

وأوضحت الأميرة في البيان المصور أنها عندما أجرت عملية جراحية في البطن في يناير الماضي لم يكن معروفا أنها مصابة بالسرطان.

وأضافت: "لكن الاختبارات التي أجريت بعد العملية أظهرت وجود السرطان، ولذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي، وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج".

وأشارت كيت ميدلتون إلى أنها تفكر في كل من أصيبوا بالسرطان قائلة: "لكل من يواجه هذا المرض، بأي شكل من الأشكال، من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل. أنتم لستم وحدكم".

ومن غير المتوقع الآن أن تظهر كاثرين والأمير ويليام مع العائلة المالكة في عيد الفصح، ولن تكون هناك أي عودة مبكرة إلى المهام الرسمية للأميرة.

المصدر: وكالات