ماذا تمنى إمبراطور اليابان لشعبه في العام الجديد؟!

تمنى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، لشعبه عاما خاليا من الكوارث الطبيعية التي تكثر في بلاد الشمس المشرقة، في أول كلمة له أمام عشرات آلاف المهنئين برأس السنة منذ اعتلائه العرش.

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وخاطب ناروهيتو الجموع اليوم الخميس قائلا "يسرني أن أحتفل بالعام الجديد معكم"، فيما كان العديد منهم يلوحون بأعلام يابانية ويهتفون "بنزاي" أي "يعيش".

وقال الإمبراطور البالغ 59 عاما وإلى جانبه الإمبراطورة ماساكو: "أشعر بالقلق من ناحية أخرى لأن العديد من الأشخاص لا زالوا يعيشون حياة صعبة بسبب الأعاصير والأمطار الغزيرة العام الماضي".

وأضاف: "آمل أن تكون هذه السنة طيبة وننعم بالأمان من دون أي كوارث طبيعية".

وزار الإمبراطور وزوجته الشهر الماضي مواطنين في مناطق شمال شرق اليابان اجتاحها إعصار "هاغيبيس" في أكتوبر، وأودى بحياة أكثر من 80 شخصا وألحق أضرارا هائلة بالبنية التحتية.

وحضر الاحتفال بالعام الجديد أيضا أكيهيتو، والد ناروهيتو، الذي أصبح أول إمبراطور ياباني يتخلى عن العرش منذ نحو قرنين، عندما تنحى في 30 أبريل بعد حكم استمر ثلاثة عقود.

واعتلى ناروهيتو العرش رسميا في أكتوبر الماضي بحضور ملوك وقادة من أنحاء العالم.

ويفتح القصر المركزي في طوكيو الذي تحيط به جدران من الحجر والخنادق، أمام العامة مرتين في العام، الأولى في عيد الإمبراطور والثانية في رأس السنة، عندما يستقبل الإمبراطور وعائلته المهنئين.

ويطل الإمبراطور 4 مرات خلال هذا اليوم من شرفة القصر ليشاهده المهنئون.

المصدر: "أ ف ب"