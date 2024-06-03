وزير الخارجية الإسباني من مصر: يجب وقف الحرب في غزة الآن وفتح المعابر

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، من مصر، إلى وقف الحرب فورا على قطاع غزة وفتح المعابر بهدف دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

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وقال الوزير الإسباني في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري اليوم في القاهرة، إنه "يجب وقف الحرب في قطاع غزة الآن ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح".

وأضاف: "نناشد بوقف الحرب وفق ما دعت إليه محكمة العدل الدولية، كما يجب فتح كل المعابر البرية وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة".

وكشف ألباريس أن "سلوفينيا ستنضم إلينا بالاعتراف بدولة فلسطين"، في إشارة إلى إسبانيا وإيرلندا والنرويج، التي أعلنت مؤخرا اعترافها بالدولة الفلسطينية، وقال: "سلوفينيا تعاني من ضغوط إسرائيلية منذ إعلان حكومتها الموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين".

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة تنتظر رد إسرائيل على مقترح الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما أعلنت حركة حماس أنها تلقته بإيجابية.

وأضاف شكري أن "الحرب في غزة تعرضنا لمخاطر الفوضى والاحتكام إلى القوة بدلا من اتباع الوسائل الدبلوماسية، وأثرت على حرية الملاحة في البحر الأحمر وتعرضنا لأضرار اقتصادية بسبب ذلك".

وشدد شكري على أن "مصر واضحة في رفضها للوجود الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع غزة".

المصدر: وكالات