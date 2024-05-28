السفير الفلسطيني لدى روسيا: فلسطين بانتظار اعتراف سلوفينيا ولوكسمبورغ والبرتغال وبلجيكا

صرح سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل بأن بلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفينيا ستعترف قريبا بدولة فلسطين.

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وقال في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "ننتظر اعتراف سلوفينيا خلال أيام، وفي المستقبل القريب ننتظر لوكسمبورغ، وبلجيكا والبرتغال. لقد بدأ الأوروبيون يدركون أن هناك شيئا ما لا يسير على ما يرام. لماذا تفعل إسرائيل نفس ما جرى في الحرب العالمية الثانية من الهولوكوست وما إلى ذلك؟ لماذا يفعلون ذلك؟ وقد بدأوا في أوروبا طرح هذا السؤال".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 18 أبريل الماضي قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا من أصل 193.

ومع إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين يرتفع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعترفة بفلسطين إلى 12 من أصل 27.

المصدر: تاس