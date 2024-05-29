نائبة أوكرانية: انتصار روسيا في الصراع قد يؤدي إلى تدمير حلف شمال الأطلسي

قالت النائبة السابقة في البرلمان الأوكراني ألينا غليفكو إن انتصار روسيا في الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى تدمير حلف شمال الأطلسي.

وكتبت غليفكو في مقال نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية: "مسألة استدامة حلف شمال الأطلسي أكثر هشاشة مما نعتقد، وانتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يتسبب في انهيار أنجح تحالف في العالم".

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وأشارت إلى إنه نظرا للانقسامات الحالية داخل الناتو، فمن المرجح أن تعطي العديد من الدول الأعضاء الأولوية للدفاع عن نفسها على حساب الدفاع عن الحلفاء الأضعف.

وقالت غليفكو: "في الوقت الذي ستحقق فيه روسيا مكاسب في أوروبا، من المرجح أن توسع الصين نفوذها في آسيا، ومن المرجح أن تسعى الهند إلى تعزيز مكانتها في الجنوب العالمي، ومن المفترض أن تميل الدول الأفريقية إلى تحدي أسس النظام العالمي، وسوف تتبع بعض دول أمريكا اللاتينية مسارا مماثلا".

وأضافت: "إذا سقطت أوكرانيا، فلن يكون ذلك مجرد نهاية دولة واحدة، بل من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انهيار حلف شمال الأطلسي والنظام العالمي القائم كما نعرفه".

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وفي الغرب يجري الحديث بشكل دوري عن مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع مسلح مباشر بين الحلف وروسيا. فيما أشار الكرملين مرات كثيرة إلى أن موسكو لا تشكل تهديدا لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تريد الدخول في صراع عسكري مباشر مع حلف شمال الأطلسي، ولكن موسكو مستعدة له، إذا تمسك الحلف بهذا الخيار.

المصدر: نوفوستي