أعلن ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر أن معدل صمود لواء واحد من حلف "الناتو" في حالة نشوب صراع شديد الحدة مع روسيا سيكون حوالي ثلاثة أيام.

وتوقع ريتر: "كما تعلمون، فإن متوسط ​​العمر المتوقع للواء واحد في صراع شديد الحدة في أوروبا هو ثلاثة أيام فقط. أي أنه (إذا نشر الألمان لواء في ليتوانيا)، فسوف يستمر وجوده لمدة ثلاثة أيام".

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وأكد أن حقيقة قيام دول "الناتو" بنشر وحداتها بالقرب من حدود روسيا، بما في ذلك في دول البلطيق، لا يعني أنها مستعدة للأعمال القتالية.

وأشار إلى أن ألمانيا لن تتمكن من تشكيل مجموعة كاملة في ليتوانيا، والتي من المتوقع تشكيلها بحلول عام 2027.

وشدد على أنه لن تتمكن أي دولة قوية ومؤسسة عسكريا من تجميع لواء منفصل في غضون ثلاث سنوات.

وتابع: "ثلاث سنوات لإنشاء لواء كامل! فقط دولة فاشلة يمكنها القيام بذلك. لو كانت ألمانيا قوة عسكرية جادة، لخصصت مثل هذه الوحدة غدا وأرسلتها إلى ليتوانيا قائلة: "نحن مستعدون"".

وأضاف ريتر أن الولايات المتحدة في هذا الصدد في وضع أفضل من الدول الأوروبية، لكن القوات الأمريكية منتشرة بالفعل في أجزاء مختلفة من الكوكب، ولن يكون من الممكن تجميع مجموعة جادة في أوروبا في المستقبل القريب.

المصدر: "نوفوستي"