زعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحق في الدفاع عن النفس يسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "بموجب القانون الدولي، لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس. والدفاع عن النفس يشمل الحق في ضرب أهداف خارج أوكرانيا، بما في ذلك الأهداف العسكرية المشروعة في روسيا".

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وأضاف: "هناك قرارات وطنية بشأن القيود المفروضة على استخدام الأسلحة، فبعض الحلفاء لم يفرضوا أي قيود على الإطلاق، والبعض الآخر فرضها.. وأنا أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في ما إذا كان من الصواب فرض هذه القيود أم لا".

وفي 25 مايو، دعا ستولتنبرغ دول الناتو إلى "رفع بعض القيود" المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية التي تنقل إلى القوميين الأوكرانيين، وبالتالي السماح لهم بمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية.

وردا على ذلك، دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني ستولتنبرغ إلى الاستقالة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا (بأي أمر) تلعب.

بدوره، أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن نظام كييف يستخدم الأسلحة الأمريكية منذ فترة طويلة لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية.

المصدر: تاس+RT