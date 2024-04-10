 
مباشر

ستولتنبرغ: الضربات الأوكرانية على أهداف عسكرية روسية تعتبر قانونية

أخبار العالم

ستولتنبرغ: الضربات الأوكرانية على أهداف عسكرية روسية تعتبر قانونية
Globallookpress Kaniuka Ruslan
الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbyk

أعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الضربات التي تشنها أوكرانيا على أهداف عسكرية تقع خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة تعتبر قانونية.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب: "هذا جزء من حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس، مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة خارج أراضي هذا البلد، لأن روسيا تستخدم العديد من الوسائل العسكرية المختلفة لمهاجمة أوكرانيا".

إقرأ المزيد
أوليانوف: بوريل يشجع الهجمات الأوكرانية بدعوته روسيا لسحب قواتها من محطة زابوروجيه
أوليانوف: بوريل يشجع الهجمات الأوكرانية بدعوته روسيا لسحب قواتها من محطة زابوروجيه

وأعلن السفير المفوض من وزارة الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك أنه "استنادا إلى البيانات التي جمعها مكتب المبعوث الخاص التابع لوزارة الخارجية الروسية المعني بالجرائم المرتكبة من قبل نظام كييف في الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2024، تعرض 922 مدنيا من المناطق الروسية لضربات شنها مسلحون أوكرانيون، أصيب خلالها 721 مدنيا وقتل 201".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا