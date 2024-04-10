ستولتنبرغ: الضربات الأوكرانية على أهداف عسكرية روسية تعتبر قانونية

أعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الضربات التي تشنها أوكرانيا على أهداف عسكرية تقع خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة تعتبر قانونية.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب: "هذا جزء من حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس، مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة خارج أراضي هذا البلد، لأن روسيا تستخدم العديد من الوسائل العسكرية المختلفة لمهاجمة أوكرانيا".

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وأعلن السفير المفوض من وزارة الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك أنه "استنادا إلى البيانات التي جمعها مكتب المبعوث الخاص التابع لوزارة الخارجية الروسية المعني بالجرائم المرتكبة من قبل نظام كييف في الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2024، تعرض 922 مدنيا من المناطق الروسية لضربات شنها مسلحون أوكرانيون، أصيب خلالها 721 مدنيا وقتل 201".

المصدر: RT