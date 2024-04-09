أوليانوف: بوريل يشجع الهجمات الأوكرانية بدعوته روسيا لسحب قواتها من محطة زابوروجيه

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أن دعوة مفوض الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لروسيا "لسحب قواتها من محطة زابوروجيه" بمثابة تشجيع للهجمات الأوكرانية.

وكتب أوليانوف على قناته على تطبيق "تلغرام": "يبدو هذا بمثابة تشجيع لمزيد من الهجمات الأوكرانية. في الواقع، السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في حالة سيئة للغاية".

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وأعرب بوريل في وقت سابق عن إدانته للهجمات الأخيرة بطائرات مسيّرة على محطة زابوروجيه الكهروذرية، قائلا إن هذا يزيد من خطر وقوع حوادث خطيرة.

كما دعا روسيا إلى "سحب قواتها من محطة زابوروجيه الكهروذرية".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن محطة زابوروجيه الكهروذرية كانت قريبة من حادث نووي خلال هجوم القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة في 7 أبريل. وأضاف أنه سيطرح هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي.

وتعرضت أراضي المحطة في 7 أبريل لهجوم بمسيرات انتحارية أوكرانية، حيث تم تسجيل سقوط مسيرة في منطقة غرفة الطعام، وتضررت شاحنة كانت تفرغ المواد الغذائية، فيما سقطت مسيرة أخرى في منطقة ميناء الشحن، حسبما ذكر بيان للمكتب الصحفي للمحطة.

كما هاجمت القوات الأوكرانية قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي