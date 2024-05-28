 
مباشر

بوريل: دول بدأت السماح لكييف استخدام أسلحة الغرب في استهداف الأراضي الروسية

أخبار العالم

بوريل: دول بدأت السماح لكييف استخدام أسلحة الغرب في استهداف الأراضي الروسية
Gettyimages.ru
رد فعل جندي أوكراني بعد ضربة صاروخية روسية في خاركيف.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmix

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء دفاع دول الاتحاد سيبحثون اليوم رفع الحظر عن استخدام أوكرانيا الأسلحة الغربية في ضرب الأراضي الروسية.

وقال بوريل في تصريح للصحفيين إن هذه المسألة "مهمة جدا"، وأضاف: "هل سنبيح استخدام أسلحتنا ضد الأراضي الروسية؟ لقد شرعت بعض الدول في رفع الحظر عن ذلك وهذه مسألة مهمة أخرى يجب مناقشتها اليوم".

إقرأ المزيد
روما تعلن رفضها المطلق لاستخدام كييف الأسلحة الإيطالية في ضرب أراضي روسيا
روما تعلن رفضها المطلق لاستخدام كييف الأسلحة الإيطالية في ضرب أراضي روسيا

وسبق لماريا زاخاروفا متحدثة الخارجية الروسية وقالت إن دعوة ستولتنبرغ حلفاءه للسماح لكييف باستهداف أراضي روسيا بأسلحة غربية، إشارة لمن يخططون لحضور مؤتمر سويسرا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة الماضي أن الأسلحة الأمريكية باتت تستخدم في استهداف الأراضي الروسية خارج منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، محملا واشنطن مسؤولية ذلك.

المصدر: تاس + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا