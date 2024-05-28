بوريل: دول بدأت السماح لكييف استخدام أسلحة الغرب في استهداف الأراضي الروسية

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء دفاع دول الاتحاد سيبحثون اليوم رفع الحظر عن استخدام أوكرانيا الأسلحة الغربية في ضرب الأراضي الروسية.

وقال بوريل في تصريح للصحفيين إن هذه المسألة "مهمة جدا"، وأضاف: "هل سنبيح استخدام أسلحتنا ضد الأراضي الروسية؟ لقد شرعت بعض الدول في رفع الحظر عن ذلك وهذه مسألة مهمة أخرى يجب مناقشتها اليوم".

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وسبق لماريا زاخاروفا متحدثة الخارجية الروسية وقالت إن دعوة ستولتنبرغ حلفاءه للسماح لكييف باستهداف أراضي روسيا بأسلحة غربية، إشارة لمن يخططون لحضور مؤتمر سويسرا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة الماضي أن الأسلحة الأمريكية باتت تستخدم في استهداف الأراضي الروسية خارج منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، محملا واشنطن مسؤولية ذلك.

المصدر: تاس + نوفوستي