أردوغان: يجب وضع حد لسياسة الإبادة الجماعية التي يتبعها نتنياهو في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة وضع حد لسياسة الإبادة الجماعية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو عقب لقائهما في أنقرة: "إن مسؤولية المجتمع الدولي عن وقف الفظائع الإسرائيلية وضمان سلامة إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين واضحة. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم اتخاذ خطوات بعد لمنع المذبحة".

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وأضاف: "نتنياهو وحكومته يواصلان سياسة الإبادة الجماعية على حساب تعريض أمن مواطنيهم للخطر ويجب وضع حد لذلك".

وحول العلاقات مع رومانيا، لفت الرئيس أردوغان إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 10 مليارات دولار خلال عامين متتاليين. مضيفا: "هدفنا الوصول إلى 15 مليار دولار".

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة "حماس" وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.

المصدر: "نوفوستي"+"الأناضول"