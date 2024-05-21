ماسك يؤيد مشاركة كينيدي جونيور في المناظرة مع بايدن وترامب

أعرب الملياردير الأمريكي، مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك عن تأييده لمشاركة روبرت كينيدي جونيور في المناظرة بين الرئيس جو بايدن ومنافسه المحتمل في الانتخابات دونالد ترامب.

ونشر كينيدي جونيور، الذي يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي نتائج استطلاع للرأي، بينت أن 71% من الأمريكيين يؤيدون مشاركة المرشحين الآخرين في المناظرة إلى جانب المرشحين الديمقراطي والجمهوري.

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وكتب ماسك تعليقا: "أنتم يجب أن تكونوا في المناظرة".

يذكر أن بايدن وترامب وافقا على إجراء مناظرة تلفزيونية بينهما في 27 يونيو على منصة قناة "سي إن إن" وفي 10 سبتمبر على منصة قناة "أيه بي سي".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل. وسيشارك فيها الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري على الأرجح.

كما أعلن روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الـ 35 جون كينيدي، عن نيته الترشح للانتخابات بشكل مستقل.

المصدر: تاس