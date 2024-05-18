بعدما وصفه بفخ نصبه الديمقراطيون.. ترامب يتجاهل تحدي كينيدي جونيور له

أعلن مقر الحملة الانتخابية للمرشح المستقل للرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور أن المرشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب لم يرد على تحدي كينيدي جونيور لإجراء مناظرة معه.

وقال المتحدث باسم كينيدي جونيور للوكالة: "لم نتلق ردا من حملة ترامب فيما يتعلق بدعوتنا لمناظرة في مؤتمر الحزب الليبرالي".

وتحدى كينيدي جونيور في وقت سابق من شهر مايو ترامب في مناظرة. واقترح أن تكون في مؤتمر الحزب الليبرالي القادم يومي 24 و26 مايو في واشنطن.

واتهم ترامب في وقت سابق كينيدي جونيور بأنه "فخ" نصبه الديمقراطيون، لضمان إعادة انتخاب جو بايدن لولاية ثانية كرئيس للدولة.

ووفقا للرئيس السابق فإنالأصوات التي سيتم منحها لكينيدي جونيور خلال التصويت في نوفمبر ستكون مثابة أصوات "ضائعة".

وقد أظهر استطلاع أجرته شبكة "إن بي سي" في أبريل أن المرشحين المستقلين في الانتخابات الرئاسية يضرون بالجمهوري دونالد ترامب أكثر من إضرارهم بالديمقراطي جو بايدن.

المصدر: "نوفوستي"