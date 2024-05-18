ترامب سيطلب اختبارا للمنشطات قبل مناظراته مع بايدن

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيطلب اختبارا للمنشطات قبل المناظرات مع خليفته ومنافسه جو بايدن.

وأكد ترامب أنه يخشى أن يتم حقن بايدن بالعقاقير المنشطة، قبل المناظرات.

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وقال ترامب صاحب الـ 77 عاما الذي يسخر دائما من القدرات العقلية والبدنية لبايدن البالغ من العمر 81 عاما: "بالمناسبة، سأطالب باختبار المنشطات، لا أمزح، سأفعل ذلك بالفعل".

وأوضح أنه لا يريد تكرار ما حدث في خطاب بايدن أمام الكونغرس، حيث أنه وفقا لترامب، تم "نفخ بايدن بالمنشطات مثل البالون وتنفيسه بعد نهاية الخطاب".

وسيتم عقد جولتين من المناظرات المتلفزة بين المرشحين الرئاسيين في الولايات المتحدة في يونيو وسبتمبر.

من المفترض أن يتم تنظيم النقاش بشروط بايدن، الذي طالب بأن يتم إيقاف تشغيل الميكروفونات تلقائيا بعد انتهاء الوقت المخصص للمتحدث، في غياب الجمهور والمرشحين المستقلين.

المصدر: نيويورك تايمز