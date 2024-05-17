الجيش الإسرائيلي: "عشرات المدنيين" وراء إحراق شاحنة مساعدات في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن "عشرات المدنيين الإسرائيليين" وراء إحراق شاحنة مساعدات مساء أمس في الضفة الغربية كانت متوجهة إلى قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مستوطنين إسرائيليين كانوا وراء الهجوم، الذي قال الجيش إنه أدى إلى إصابة السائق بالإضافة إلى جنود إسرائيليين.

ووقع الحادث بالقرب من مستوطنة كوخاف هاشاهار الإسرائيلية في وسط الضفة الغربية.

وبحسب الجيش، تدخل الجنود الإسرائيليون "لفصل المدنيين الإسرائيليين عن السائق الإسرائيلي الذي تعرض للهجوم" وقدموا المساعدة الطبية، مشيرا إلى أن المجموعة "ردت بعد ذلك بالعنف"، وأصيب ثلاثة جنود إسرائيليين "بجروح طفيفة".

وأكد الجيش أنه يدين "جميع أشكال العنف ضد جنوده وقواته الأمنية".

وقام عشرات المستوطنين يوم الاثنين، بعرقلة وتخريب قافلة شاحنات مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة. ووصفتهم وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنهم جزء من جماعة يمينية متطرفة تعارض السماح بدخول المساعدات إلى غزة.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلنت مجموعة "Tzav 9" مسؤوليتها عن منع قافلة المساعدات أثناء مرورها عبر حاجز ترقوميا في منطقة تلال الخليل بين جنوب الضفة الغربية وإسرائيل.

وقالت السلطات الأردنية إن "متطرفين إسرائيليين" في الضفة الغربية هاجموا قافلتي مساعدات أرسلتا في الأول من مايو من الأردن وقافلة أخرى مكونة من 35 شاحنة أرسلت في 7 مايو.

المصدر: "أ ف ب"