ماسك يعقد مقارنة بين منازلته مع زوكربيرغ ومناظرة بايدن وترامب

بعد الإعلان عن أنباء اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشح دونالد ترامب عقد مناظرة كجزء من الحملة الانتخابية تذكر إيلون ماسك عاصفة أنباء منازلته مع مارك زوكربيرغ.

جاء ذلك في رد فعل ماسك على أنباء اعتزام بايدن مناظرة ترامب في إطار الحملة الانتخابية، حيث كتب ماسك على موقع X الذي يملكه: "فقط لو كان زوكربيرغ قويا مثل رؤسائنا. لقد عرضت مقاتلته في أي مكان وفي أي وقت وبأي قواعد، لكن كل ما أسمعه هو الصمت وصوت صرصور الحقل".

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وكان مالك شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك قد تحدى مالك شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ لنزاله بعد ظهور معلومات على الإنترنت حول نية الشركة إطلاق تطبيق منافس لتطبيق X المملوك لماسك. وأفاد ماسك بأن القتال بينهما قد يحدث على خلفية "روما القديمة"، وأدلى بتصريح مفاده أنه اتفق مع السلطات الإيطالية على "الموقع الملحمي" للمعركة. ثم قال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو في وقت لاحق إنه ناقش مع ماسك "إقامة حدث خيري" خارج روما. وقال ماسك لاحقا إن زوكربيرغ رفض محاربته في الكولوسيوم الروماني، فاقترح رجل الأعمال اختيار منزل زوكربيرغ موقعا للقتال. من جانبه وبخ زوكربيرغ ماسك لأنه "لم يأخذ الرياضة على محمل الجد"، واعترف بأنه "حان الوقت للمضي قدما".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024، وأعلن ترامب دخوله السباق الانتخابي في نوفمبر 2022.

المصدر: تاس