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مصدر مصري ينفي تجميد حماس للمفاوضات ويفيد بتوجه وفد من الحركة إلى القاهرة غدا لاستكمال المحادثات

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مصدر مصري ينفي تجميد حماس للمفاوضات ويفيد بتوجه وفد من الحركة إلى القاهرة غدا لاستكمال المحادثات
RT
نازحون فلسطينيون في قطاع غزة - صورة تعبيرية
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قال مصدر مصري مسؤول اليوم الاثنين، إن وفدا من حركة "حماس" سيصل القاهرة يوم غد الثلاثاء، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار.

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وتأتي هذه التصريحات عقب صدور تقارير تفيد بتعليق حركة حماس لمفاوضاتها مع إسرائيل بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير اليوم وقصف مدينة رفح وبدء إخلاء جديد للنازحين هناك.

وكان مصدر من حركة حماس قد صرح اليوم، بأن الحركة قررت تعليق المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة؛ بعد التشاور مع باقي الفصائل.

وأشارت تقارير إلى أن حماس كانت تعتزم تأجيل وصول وفدها إلى القاهرة غدا الثلاثاء، انتظارا لما ستسفر عنه جهود الوسطاء، وفي وقت لاحق أعلنت الحركة أنها أبلغت الوسطاء في كل من مصر وقطر نيتها الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت الحركة في بيان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أنه أبلغ رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مكالمة هاتفية موافقة الحركة على مقترحهم حول وقف إطلاق النار في القطاع.

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هذا وتشن الطائرات الإسرائيلية هجمات مكثفة على مناطق شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى، عقب ساعات من إلقائها منشورات بشأن العملية العسكرية المزعومة في المدينة التي تحتضن مليون ونصف المليون نازح فلسطيني.

المصدر: وكالات

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