رئيس قرغيزستان يشارك في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي واحتفالات عيد النصر في موسكو

يعتزم الرئيس القرغيزي سدير زاباروف المشاركة في احتفالات عيد النصر في موسكو، بحسب ما أعلنت الرئاسة القرغيزية.

وجاء في بيان الرئاسة: "يسافر رئيس جمهورية قرغيزستان سادير زاباروف إلى روسيا للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 8 مايو، واحتفالات عيد النصر في 9 مايو".

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وفقا للبيان "خلال قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيستمع رؤساء الدول إلى تقارير حول تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطوير التكامل الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025 بناء على نتائج عام 2023".

وأضاف: "من المقرر اعتماد عدد من القرارات والوثائق المهمة، بما في ذلك الموافقة على مشروع بروتوكول تبادل المعلومات الإلكترونية بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ذكر أن أكثر من تسعة آلاف فرد و75 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والطيران سيشاركون في عرض 9 مايو.

وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة ضمن مراسم عرض النصر، الذي من المتوقع أن يحضره قادة عدد من الدول الأجنبية، بينهم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، وغيرهم.

وتجرى في 9 مايو من كل عام عروض عسكرية وفعاليات أخرى بمناسبة يوم النصر في مختلف المدن والمناطق الروسية.

المصدر: نوفوستي