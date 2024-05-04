سفير: زيارة رئيس كازاخستان إلى روسيا ستتم في الفترة من 8 - 9 مايو

قال دورين أبايف سفير كازاخستان في روسيا، في حديث مع مراسل تاس، إن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف يعتزم زيارة موسكو يومي 8 و9 مايو.

وأضاف السفير: "تجري لقاءات دورية بين رئيسي روسيا وكازاخستان. بعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كازاخستان في أكتوبر، التقى الرئيسان مرتين بالفعل - في قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ وفي فبراير في قازان في الألعاب المستقبلية. ويخطط الرئيس توكايف لزيارة موسكو يومي 8 و9 مايو".

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وأضاف السفير تعليقا على خطط الاتصالات بين قادة روسيا وكازاخستان في عام 2024: "هذا العام، تترأس كازاخستان منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وبناء على ذلك، ستكون هناك أيضا اجتماعات بين الرئيسين بوتين وتوكايف. بالإضافة لذلك سيعقد في أوفا، المنتدى الأقاليمي بين كازاخستان وروسيا". وفي 8 مايو، ستعقد القمة السنوية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في موسكو.

من جانبها، أفادت سفارة غينيا بيساو في موسكو، بأن رئيس هذه الدولة عمر سيسوكو إمبالو، سيزور روسيا ويشارك في احتفالات عيد النصر يوم 9 مايو.

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن عرض النصر بمناسبة الذكرى الــ79 لانتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية سيقام يوم 9 مايو المقبل في الساحة الحمراء بموسكو.

المصدر: تاس