رئيس لاوس يزور روسيا للمشاركة في احتفالات عيد النصر يوم 9 مايو

قال مصدر في سفارة لاوس في موسكو لمراسل تاس اليوم السبت، إن رئيس هذه الدولة ثونجلون سيسوليث، سيزور العاصمة الروسية للمشاركة في احتفالات عيد النصر يوم 9 مايو.

وأضاف المصدر: "يمكننا الإعلان أن هذه الزيارة ستتم فعلا".

إقرأ المزيد

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن عرض النصر بمناسبة الذكرى الــ79 لانتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية سيقام يوم 9 مايو المقبل في الساحة الحمراء بموسكو.

وقال الوزير، إنه سيشارك في عرض النصر 9000 عسكري و75 قطعة من المعدات الحربية، فضلا عن الطائرات والمروحيات الحربية، ولم يذكر الوزير عددها.

وأضاف أن مسيرة المشاة ستتضمن الأفواج والكتائب والسرايا التي ستمثل صنوف وأسلحة القوات المسلحة الروسية، إضافة إلى سرايا طلاب مدارس "سوفوروف" و"ناخيموف" والكلية الموسيقية والشباب من منظمة دعم الجيش الروسي والنساء العسكريات والقوزاق والأوركسترا العسكرية.

بشكل إجمالي، ستقام عروض عسكرية بهذه المناسبة في 28 مدينة في البلاد، وسيبلغ العدد الإجمالي للمشاركين أكثر من 50 ألف شخص.

من جانبه أشار المكتب الصحفي للكرملين، إلى أن بروفة العرض العسكري الخاص بالذكرى التاسعة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، ستقام في يوم 5 مايو.

المصدر: تاس