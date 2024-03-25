البروفة النهائية للعرض العسكري في عيد النصر تقام  في 5 مايو بالساحة الحمراء

أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأنه تم فتح باب الاعتماد للصحفيين الراغبين بتغطية الفعاليات المخصصة للاحتفال بيوم النصر في الساحة الحمراء.

وأشار المكتب الصحفي في بيانه، إلى أن بروفة العرض العسكري الخاص بالذكرى التاسعة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، ستقام في يوم 5 مايو.

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ووفقا للتقليد المتبع، سيتم العرض العسكري نفسه في التاسع من مايو في الساحة الحمراء بوسط العاصمة الروسية.

ونوه البيان بأن اعتماد الصحفيين يتم على موقع الكرملين الإلكتروني. وسينتهي الساعة 12:00 بتوقيت موسكو يوم 8 أبريل.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه سيشارك في العرض بالساحة الحمراء أكثر من 9 آلاف عسكري وكذلك 75 قطعة من المعدات العسكرية والطيران.

بشكل إجمالي ستقام العروض العسكرية في 28 مدينة روسية، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين فيها أكثر من 50 ألف شخص. ومن المتوقع أن يشارك فيها حوالي ألف نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية.

في 9 مايو عام 2023، افتتح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء حيث تفقد طواقم العرض وهنأ العسكريين الروس بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: تاس