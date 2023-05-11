جنرال روسي: كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ 100 طائرة مسيرة في عيد النصر

صرح لواء الطيران وبطل روسيا رئيس هيئة رئاسة "ضباط روسيا" سيرغي ليبوفوي بأن أوكرانيا حاولت مهاجمة موسكو بحوالي 100 طائرة مسيرة تم تحييدها جميعا.

جاء ذلك في إفادة صحفية لليبوفوي اليوم الخميس، حيث تابع: "في هذا اليوم (9 مايو)، كان هناك حوالي 100 هجوم بطائرات مسيرة، تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا ومن أراضي منطقة موسكو، على أمل أن تتمكن إحداها بطريقة ما من الوصول إلى الساحة الحمراء، وإحداث بعض الأضرار هناك. إلا أنه نتيجة إجراءاتنا وإجراءات وحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي لدينا تم تحييد بعض هذه الطائرات، وهبط بعضها الآخر، والبقية تم تدميرها ببساطة".

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ووفقا له، فقد تم استخدام طائرات مسيرة أمريكية التصميم يصل مداها الأقصى إلى 800 كيلومتر لأول مرة. وأشار إلى أنه "من الممكن استخدام الطائرات المسيرة من هذا النوع للاستطلاع والهجوم على حد سواء. وقد تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا، حيث تم إسقاط بعضها في منطقة بيلغورود، وتحييد عدة طائرات في إقليم كورسك، وفي إقليم فورونيج. وفي منطقة كالوغا، تم إحباط جميع الهجمات تقريبا، ومر عيد النصر دون أي منغصات".

وكانت خدمة الكرملين قد أفادت بمحاولة نظام كييف ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطيارات مسيرة، ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك، فيما أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف فيما بعد أن بوتين لم يكون في الكرملين في تلك اللحظة، وقد فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية هجوم إرهابي.

المصدر: نوفوستي