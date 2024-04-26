شويغو: عرض النصر سيقام العام الجاري بمشاركة الحائزين على الميداليات الذهبية لبطل روسيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن عرض النصر بمناسبة الذكرى الــ79 لانتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية سيقام يوم 9 مايو المقبل في الساحة الحمراء بموسكو.

إقرأ المزيد

جاء ذلك على لسانه في اجتماع قيادات القوات المسلحة الروسية الذي عقد يوم 23 أبريل في موسكو.

وقال إنه سيشارك في عرض النصر 9000 عسكري و75 قطعة من المعدات الحربية، فضلا عن الطائرات والمروحيات الحربية، ولم يذكر الوزير عددها. وأضاف أن مسيرة المشاة ستتضمن الأفواج والكتائب والسرايا التي ستمثل صنوف وأسلحة القوات المسلحة الروسية، إضافة إلى سرايا طلاب مدارس "سوفوروف" و"ناخيموف" والكلية الموسيقية والشباب من منظمة دعم الجيش الروسي والنساء العسكريات والقوزاق والأوركسترا العسكرية.

وستسير في الساحة الحمراء مسيرة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة التي سيشكلها المقاتلون الروس الذين أظهروا الشجاعة في المعارك ومنحوا الميدالية الذهبية لبطل روسيا.

أما بالنسبة لمعدات الناتو، يمكن لكل من يريد رؤيتها أن يتطلع عليها في معرض غنائم الجيش الروسي، بما فيه دبابة "ليوبارد" الألمانية ومدرعة "برادلي" الأمريكية بدءا من يوم 1 مايو المقبل على مرتفع "بوكلونايا" قبالة متحف الحرب الوطنية العظمى في وسط موسكو.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا