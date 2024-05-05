رئيس كوبا يخطط لزيارة روسيا والمشاركة في عيد النصر

يخطط الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل لزيارة روسيا والمشاركة في احتفاليات عيد النصر في 9 مايو.

وأكد مصدر دبلوماسي لوكالة "تاس" أن الزيارة مخطط لها بالفعل.

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وتعود آخر زيارة لكانيل إلى روسيا في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2022، وألقى خطابا في مجلس الدوما وأجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ذكر أن أكثر من تسعة آلاف فرد و75 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والطيران سيشاركون في عرض 9 مايو.

وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة ضمن مراسم عرض النصر، الذي من المتوقع أن يحضره قادة عدد من الدول الأجنبية الأخرى، بينهم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، وغيرهم.

وتجرى في 9 مايو من كل عام عروض عسكرية وفعاليات أخرى بمناسبة يوم النصر في مختلف المدن والمناطق الروسية.

المصدر: تاس