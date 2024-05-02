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بالفيديو.. طائرات عسكرية تزين سماء موسكو بألوان العلم الروسي

أخبار روسيا

بالفيديو.. طائرات عسكرية تزين سماء موسكو بألوان العلم الروسي
Sputnik
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زينت طائرات حربية سماء موسكو بالألوان الثلاثة للعلم الروسي اليوم الخميس، وذلك خلال تحليق تدريبي استعدادا للعرض العسكري الكبير الذي سيقام بمناسبة عيد النصر 9 مايو.

وضمت مجموعة الطيران ثلاثة أزواج من الطائرات الهجومية، تم ترتيبها حسب اللون الأبيض والأزرق والأحمر.

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وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ذكر أن أكثر من تسعة آلاف فرد و75 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والطيران سيشاركون في عرض 9 مايو.

وستجري البروفة النهائية للعرض العسكري في عيد النصر يوم الأحد 5 مايو بالساحة الحمراء.

المصدر: "نوفوستي"

 

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