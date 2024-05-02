بالفيديو.. طائرات عسكرية تزين سماء موسكو بألوان العلم الروسي

زينت طائرات حربية سماء موسكو بالألوان الثلاثة للعلم الروسي اليوم الخميس، وذلك خلال تحليق تدريبي استعدادا للعرض العسكري الكبير الذي سيقام بمناسبة عيد النصر 9 مايو.

وضمت مجموعة الطيران ثلاثة أزواج من الطائرات الهجومية، تم ترتيبها حسب اللون الأبيض والأزرق والأحمر.

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وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ذكر أن أكثر من تسعة آلاف فرد و75 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والطيران سيشاركون في عرض 9 مايو.

وستجري البروفة النهائية للعرض العسكري في عيد النصر يوم الأحد 5 مايو بالساحة الحمراء.

المصدر: "نوفوستي"