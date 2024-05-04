جنرال فرنسي: باريس ليست مستعدة الآن للمشاركة في النزاع الأوكراني

أكد الجنرال الفرنسي والمرشح الجمهوري لانتخابات البرلمان الأوروبي كريستوف غومار أن فرنسا ليست مستعدة الآن للمشاركة في النزاع الأوكراني لأنها لا تملك احتياطيات من الأسلحة.

وتعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول احتمال إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، قال غومار في مقابلة مع موقع Boulevard Voltaire إن ماكرون يتحدث كثيرا، لكنه لا يفعل سوى القليل.

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وأكد أنه لم تكن هناك أدنى محاولة لتعزيز دفاع البلاد، ووفقا لأحدث برنامج عسكري مصمم حتى عام 2030، سيتم تخفيض عدد الدبابات ومقاتلات رافال في الجيش.

وأشار إلى أنه إذا تم اعتماد اقتصاد الحرب، فسوف تضطر فرنسا إلى إنفاق المزيد على الدفاع وإنشاء احتياطيات من الأسلحة غير الموجودة حاليا. منوها بأن فرنسا بالكاد تنتج الآن 3 آلاف قذيفة شهريا، رغم أنه يتم استهلاك مثل هذه الكمية في أوكرانيا يوميا.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، خلال مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا. ففي نهاية فبراير الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: RT