كييف تعترف بتفوق موسكو على الغرب في الإنتاج العسكري

اعترف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بتفوق روسيا على دول الغرب في الإنتاج العسكري.

وقال كوليبا في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي": "يجب أن نواجه الحقيقة ونعترف بأن روسيا أكثر فعالية في مجال الإنتاج العسكري، خلال عامين من الحرب، أصبحت روسيا أكثر كفاءة في إنتاج الأسلحة من التحالف الغربي بأكمله".

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وأكد كوليبا أن الأسلحة الغربية لا يتم توفيرها بالكميات المطلوبة للسلطات الأوكرانية.

وأضاف: "ما يهم حقا خلال الحرب ليس فقط كمية ونوعية ما يتم توفيره، ولكن أيضا الوقت (لتوريد الأسلحة)، لسوء الحظ يجب أن أعترف بأن حلفاء أوكرانيا لا يواكبون الجدول الزمني، على الرغم من محاولات البعض".

وأشار كوليبا إلى نقص الذخيرة في الجيش الأوكراني، موضحا: "في الواقع الجنود الأوكرانيون "يتضورون جوعا" بسبب نقص قذائف المدفعية، وفي النهاية يتم قصفهم وتدمير مواقعهم".

وأعلنت السلطات الأوكرانية مرارا أن الجيش بات يعاني خلال الأشهر الأخيرة من نقص خطير في الأسلحة والذخائر.

ووفقا لفلاديمير زيلينسكي، "الجيش يواجه نقصا في القذائف وأنه إذا لم يتغير الوضع، فإن كييف ستخسر المزيد من الأراضي.

المصدر: تاس