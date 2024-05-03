مستشار أوربان: واشنطن تسعى لتحقيق الربح من الصراع في أوكرانيا

قال بالاج أوربان مستشار رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، حامل نفس اسم العائلة، إن الولايات المتحدة تبحث عن فوائد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي تمنع نهايته.

وأعلن المستشار، في مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون وبثت أمس الخميس، أن هذا النزاع يتعارض مع مصالح هنغاريا ويجب أن يتوقف فورا.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال لماذا يسعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى "حرب عالمية ثالثة"، أوضح أوربان أن الولايات المتحدة تريد الاستفادة من الوضع الحالي.

ونوه أوربان بأن من الأولويات الدائمة للولايات المتحدة، محاولة إضعاف روسيا، وواشنطن تحاول وقف التعاون الألماني - الروسي في مجال الطاقة، وهذا دائما يشكل جزءا من أولوياتها. وشدد المستشار على أن الولايات المتحدة تبحث باستمرار عن أسواق لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ويعتبر ذلك من الأولويات المهمة بالنسبة لها.

وأشار أوربان إلى أن النخبة الليبرالية الحاكمة في الولايات المتحدة، تريد استخدام أوروبا الوسطى كرأس حربة ضد روسيا.

وأكد على أن هنغاريا لا توافق على لعب مثل هذا الدور، وتريد أن تكون دولة رئيسية في المنطقة، وذلك بفضل موقعها الفريد في وسط طرق التجارة بين الشرق والغرب.

وقال إن هنغاريا، تسعى جاهدة لتحقيق التعايش السلمي مع روسيا. وأضاف: "يعمل ذلك بشكل جيد على المستوى العملي، وخاصة في مجال الطاقة والتعاون الاقتصادي".

المصدر: نوفوستي