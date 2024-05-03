مستشار أوربان يشرح طريقة كسب "صداقة" الولايات المتحدة

صرح بالاج أوربان المستشار السياسي لرئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان وحامل نفس اسم العائلة، بأن الولايات المتحدة تطالب حلفاءها بتبنى أيديولوجيتها، ليعتبروهم "حلفاء جيدين".

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وقال أوربان في مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون وبثت أمس الخميس: "هذه هي الطريقة التي تعمل بها السياسة الخارجية للولايات المتحدة.. يجب عليك الالتزام بإيديولوجية (معينة) إذا أردت كسب صداقة الولايات المتحدة".

وتابع: "من المهم ألا تراعي مصالح الولايات المتحدة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية فقط، ولكن يجب عليك كذلك تبني الأيديولوجية، وينبغي أن تكون لديك راية قوس قزح، وكأنك إذا لم تبد تأييدا لمفهوم راية قوس قزح وأيديولوجية الجندر والهجرة الجماعية ومنطقهم العسكري برمته، فأنت حليف سيئ".

واعتبر أوربان أن هذا النهج يمثل مشكلة، وقال: "على سبيل المثال، تم إنهاء الاتفاقية الضريبية بين هنغاريا والولايات المتحدة، بينما لا تزال اتفاقية مماثلة قائمة بين روسيا وهنغاريا. أما بالنسبة لشروط (منح) التأشيرة، فقد أصبح من الصعب على المواطنين الهنغاريين دخول الولايات المتحدة بشكل قانوني. وقال لي أحد الأشخاص، إنه إذا رُفض طلبه للحصول على التأشيرة، فسيشتري تذكرة طائرة إلى المكسيك ليحاول عبور الحدود بشكل غير قانوني، لأنه في هذه الحالة سوف يفرشون له السجادة الحمراء".

المصدر: "نوفوستي"