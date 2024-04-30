زاخاروفا تصف من يعتزمون تسليم الأوكرانيين في أوروبا إلى كييف للقتال بالحثالة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المسؤولين الأوروبيين الذين هم بصدد اتخاذ قرار تسليم الرجال الأوكرانيين الذين في سن التجنيد إلى كييف بـ "الحثالة النادرة".

وجاء تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية ردا على ما قاله نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، الذي صرح بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ قرار بشأن نقل الرجال في سن الخدمة العسكرية إلى أوكرانيا.

وأكد السياسي البولندي أن المفاوضات حول هذا الموضوع بين كييف وبروكسل جارية بالفعل.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "يا لها من حثالة نادرة، إنهم على استعداد لإعادة آخر أوكراني إلى مفرمة اللحم السياسية الفاسدة".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ فبراير 2022، تم إعلان التعبئة العامة في أوكرانيا وتمديدها بشكل متكرر.

وتبذل سلطات كييف كل ما في وسعها لمنع الرجال في سن الخدمة العسكرية من التهرب من الخدمة، ومن مغادرة البلاد.

وقد تكبدت القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير سنة 2022، خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وتضاعفت خسائرها منذ بداية العام الجاري.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في نهاية أبريل المنقضي، أن مجموع خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بلغ ما يقرب من نصف مليون عسكري.

المصدر: تاس