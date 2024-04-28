وسائل إعلام غربية تكشف لكييف تقارير سيئة

كشفت تقارير إعلامية غربية أن الأوكرانيين الذين فروا إلى الدول الغربية يرفضون العودة لأوكرانيا والقتال في صفوف قوات كييف.

وقالت صحيفة "التلغراف" في تقرير نقلا أحد الفارين من أوكرانيا إلى أوروبا أن "الناس (الأوكرانيين) لن يعودوا. كلما طال أمد الصراع، وتم إقرار قوانين مماثلة، زاد كره الناس لأوكرانيا وحكومتها. لماذا يجب أن أعود وأقاتل، من أجل ماذا؟".

كذلك أشار المراقبون، إلى أن المزيد والمزيد من مواطني أوكرانيا يرفضون العودة إلى وطنهم والذهاب للقتال من أجله، لأنهم يعتقدون أنه لا يستحق تضحيتهم بذواتهم.

ويشكو الكثيرون من قانون التعبئة الجديد، واعتبروه غير عادل خاصة لأولئك الذين عاشوا في الخارج منذ ما قبل اندلاع الأعمال القتالية، لأنهم إذا انتهت صلاحية جوازات سفرهم، وعادوا إلى أوكرانيا لتجديدها، فلن يتمكنوا بعد ذلك من مغادرتها وسينتهي بهم الأمر في أوكرانيا إلى الالتحاق بالجيش.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع يوم 16 أبريل الجاري، قانونا بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 18 مايو.

وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ، وللقيام بذلك، يجب الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "حساب التجنيد الإلكتروني"، والذي يمكن من خلاله أيضا تقديم الاستدعاء.

ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، ويعتبر تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.

وينص مشروع القانون على أن المكلفين بالخدمة العسكرية يجب أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند الطلب الأول لموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة.

وقد يُحرم الرافضون من الحق في قيادة السيارة، كما أن شروط التسريح غير محددة في الوثيقة.

هذا وقد تكبدت قوات كييف، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأسبوع الماضي، أن مجموع خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بلغ ما يقرب من نصف مليون عسكري.

المصدر: نوفوستي