زيلينسكي يخفي الحقيقية لكي لا يخيف الشعب

أكدت "واشنطن بوست" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخفي العدد الحقيقي لقتلى جيشه لتفادي تخويف الأوكرانيين من التعبئة الجديدة التي أطلقها.

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ونقلت الصحيفة عن برلماني أوكراني رفض الكشف عن هويته أنه "كان من الضروري التقليل من الحصيلة المعلنة لعدد القتلى لعدم عرقلة التعبئة التي المستمرة في البلاد بصعوبة كبيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب نقص الجنود وتفوق روسيا العسكري، لا يمكن لكييف الأمل بشن هجوم مضاد آخر هذا العام.

وأعلن زيلينسكي أن خسائر الجيش الأوكراني منذ فبراير 2022 بلغت 31 ألف قتيلا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن عدد قتلى القوات الأوكرانية بلغ 500 ألف فرد، وأنها خلال هجومها المضاد الفاشل تكبدت 160 ألف قتيل.

ووقع زيلينسكي في 16 أبريل الجاري قانون التعبئة الجديد في الذي سيدخل التنفيذ في 18 مايو القادم.

وينص القانون على استدعاء جميع الرجال بين 18 و60 عاما للخدمة الإلزامية ويمنع مغادرتهم البلاد، وتمديد وثائق سفرهم في الخارج لإجبارهم على العودة والزج بهم في القتال.

المصدر: نوفوستي