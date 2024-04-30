إسرائيل تقرر انتظار رد "حماس" قبل إرسال وفدها للتفاوض في القاهرة

قررت تل أبيب عدم إرسال وفد يمثلها إلى القاهرة للمشاركة في مفاوضات الأسرى والرهائن مع حركة حماس، بانتظار رد الحركة على المقترح المصري، وفقا لإذاعة "الجيش الإسرائيلي".

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وكانت حماس قد أعلنت يوم أمس، أن وفدا منها غادر إلى مصر لبحث مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. بحسب ما ذكره القيادي في الحركة، سامي أبو زهري لوسائل إعلام مصرية.

وسبق ذلك ما ذكرته مصادر إسرائيلية لموقع "أكسيوس" الأمريكي بأن "المقترح الإسرائيلي الجديد تم وضعه من قبل فريق التفاوض الإسرائيلي مع وفد المخابرات المصرية".

وذكر الموقع أن "المقترح الإسرائيلي الجديد لصفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حماس يتضمن الرغبة في مناقشة "استعادة الهدوء طويل الأمد" في قطاع غزة بعد الإفراج الأولي عن الأسرى.

وتجري قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة للتوصل إلى هدنة في القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.

المصدر: RT